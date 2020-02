La 'influencer' Paula Gonu revela cuánto dinero ganó de YouTube en diciembre: "Me parece muchísimo dinero"

Paula Gonu es una de las influencers españolas con mayor comunidad en redes sociales. La catalana tiene más de 1,6 millones de seguidores en su canal de YouTube; dos millones en Instagram y 159.000 en Twitter.

En el mes de diciembre, Gonu hizo su tradicional adviento y subió un vídeo diario del 1 al 24 de diciembre. En una de esas publicaciones, la youtuber aseguró que si lograba 60.000 me gusta iba a contar cuánto dinero ganó en ese mes de YouTube. El vídeo logró casi 100.000 y ahora, dos meses después, ha dado el dato.

La creadora de contenido ha respondido a algunas de las preguntas que sus seguidores le han hecho en redes sociales. Entre ellas, la del dinero. Pero antes de decirlo, Gonu ha querido dejar un mensaje para las dos tipos de reacciones que va a generar ese dato.

“En primer lugar, las personas que lo entiendan porque saben del tema o han llegado a entender de alguna manera y están de acuerdo con el argumento de que cobras en relación a lo que generas. El segundo grupo de personas son los que se van a llevar las manos a la cabeza y ven injusto que se cobre por, según ellos, hacer mierda de vídeos y tonterías en Internet”, ha asegurado.

“A mí me parece muchísimo dinero, pero no porque piense que no me lo merezco o que no es justo. Creo que es mucho dinero porque es objetivo que es mucho dinero”, ha añadido.

Y ha dado el dato: “En diciembre gané 15.062, 96 dólares [unos 13.600 euros] Luego hay que pasarlo a euros y quitar lo que se lleva la Network de YouTube y lo que yo he gastado para los vídeos”.

Además, Gonu estuvo en La Resistencia, el programa de David Broncano en #0, y respondió a la conocida pregunta del dinero y afirmó que tiene “entre 500.000 euros y un millón”.