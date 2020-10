La inmediata pregunta que Iker Jiménez le haría a Fernando Simón (y que Jesús Calleja no le hizo)

La entrevista de Jesús Calleja a Fernando Simón en Planeta Calleja ha provocado un terremoto de opiniones en redes sociales. Críticas y halagos casi a partes iguales, el programa fue uno de los más vistos de la historia del formato.

Ese mismo día, Iker Jiménez y Carmen Porter emitían, casi a la misma hora, un nuevo capítulo de Milenio Live, el espacio en Youtube de los dos periodistas de Cuarto Milenio.

“No he visto nada”, reconoció Jiménez, que en esos momentos estaba preparando su propio programa aunque reconoció que sí lo iba a ver. Carmen Porter sí que vio algo y le hizo un pequeño resumen a su compañero de algunas cosas que había dicho Simón.

“Me ha sorprendido que Simón dijera que estaban trabajando desde el 16 de enero”, ha revelado Porter.

“El 16 de enero ya empezamos a trabajar 14, 16 horas todos los días”, reconoció el virólogo antes de recordar que a finales de febrero ya tuvieron que redoblar esfuerzos antes de que el 9 o 10 de marzo la expansión diera “un salto cualitativo”.

Jiménez también ha querido saber si Simón ha salido reforzado de ese programa: “Es buen programa para sacar los aspectos desconocidos de una persona y el público va a empatizar. Es raro que quedes mal”.

En ese momento, el presentador de Cuarto Milenio ha querido saber si Calleja le ha preguntado por la famosa frase que dijo Simón el 31 de enero cuando aseguró que “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”.

Jiménez también ha querido saber por qué Simón decía “que era solo una gripe que no tenía importancia y que solo iba a haber unos cuantos diagnosticados”.

“Yo, si estoy con Simón, que no he tenido esa suerte, lo primero que le preguntaría es eso. Usted por qué dijo que solo habría dos o tres casos diagnosticados, ni siquiera muertos, dos o tres diagnosticados. No le estoy criticando le estoy preguntando qué información tenía usted”, ha sentenciado.