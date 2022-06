La inquietante desaparición de un periodista y un ambientalista en la Amazonía sacude Brasil

La lucha por el medio ambiente y el periodismo tienen similitudes en Brasil: hay mucha gente a la que no le gusta que activistas e informadores metan las narices donde no les llaman. Como la Amazonía. Por eso inquieta la desaparición del periodista británico Dom Phillips, colaborador de The Guardian, y del indigenista local Bruno Araújo Pereira, de los que no se sabe nada desde el domingo.