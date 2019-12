La insólita reacción de Pedro Sánchez a este comentario de Carmen Lomana: "Me miró..."

Carmen Lomana ha desvelado en Todo es mentira (Cuatro) que este domingo se encontró fugazmente con el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

La televisiva y el político se vieron en el partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, que se disputó este domingo en el Wanda Metropolitano.

Según ha contado la propia Lomana, fue ella la que se acercó al presidente y le dijo que no hiciera “ninguna tontería con el coletas”. En referencia al preacuerdo de Gobierno que PSOE y Unidas Podemos firmaron justo después de conocerse los resultados del 10 de noviembre.

Y Sánchez le respondió.

“Me miró, me dio un beso y me acordé de ti”, ha afirmado Lomana señalando a Elsa Ruiz, la colaboradora a la que le gusta Pedro Sánchez.

“Me da un beso como diciendo ‘a ver si te callas’ y me dice ‘¿pero no era muy amigo tuyo?’ y le digo que ese no. Era el otro. Pero que se las trae también...”, ha proseguido.