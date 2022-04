La intérprete ha asegurado que no le ha dado mucho tiempo a reaccionar ante las críticas: “Era todo muy rápido, tenía que concentrarme y hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Si alguien tiene críticas en cuanto a mi trabajo, lo entiendo”.

Además, ha admitido que vivió con mucha emoción el discurso del presidente de su país: “Se transmite en cada célula del cuerpo. Cuando estás traduciendo algo que no te toca es una cosa, pero cuando haces el trabajo de interpretar algo que te toca desde la cabeza hasta los pies... imagínate lo que se siente. No lloraba porque me controlaba, pero sí tenía ganas”.