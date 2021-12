Son tiempos de alta crispación política en los que los líderes de los partidos llegan incluso a pronunciar palabras malsonantes en el Congreso, como el ya famoso “coño” de Pablo Casado esta semana en la sesión de control al Gobierno. Por eso, los gestos de serenidad y colaboración llaman ahora más la atención que nunca.

Un ejemplo de esto último lo ha dado la diputada del PP Marta González Vázquez, cuya intervención en la Comisión de Exteriores ha merecido el elogio del miembro del PSOE Pau Marí-Klose.

“La iniciativa que trae el Grupo Socialista a la comisión de hoy es particularmente pertinente si tenemos en cuenta que 2021 fue declarado por laa OIT Año Internacional para la erradicación del trabajo infantil”, ha comenzado diciendo González en referencia a la Proposición no de Ley relativa a la erradicación del trabajo infantil.

En ella, el Congreso insta al Gobierno, entre otras cosas, a “seguir promoviendo el debate en foros internacionales sobre el necesario objetivo de la erradicación del trabajo infantil, alertando sobre las consecuencias de las experiencias de estos niños y niñas para su bienestar y sus oportunidades vitales.

“Aquello que hoy nos parece un derecho inalienable de cualquier menor no es en absoluto un derecho que pueda darse por conseguido, es una conquista de la ciudadanía de determinadas sociedades avanzadas en la construcción de los Derechos Humanos”, ha asegurado González, quien ha recordado que “este debate estuvo ausente de los debates internacionales hasta los años 90 del siglo XX”.

“La pervivencia del trabajo infantil es una constante hasta el día de hoy en muchos países e incluso hasta no hace mucho tiempo en el nuestro también. Basta recordar que tan solo en 1960 se reguló la prohibición del servicio doméstico a los y las menores de 14 años”, ha proseguido la diputada del PP, que ha celebrado que “hoy existe un consenso generalizado de la protección que los y los niños tienen que disfrutan internacionalmente”.

“Por ello nos parece importante apoyar esta iniciativa que puede servir para dar una mayor publicidad a la campaña ideada para materializar este compromiso”, ha asegurado antes de agradecer al PSOE que haya valorado la enmienda presentada por el PP.

Tras ello, Pau Marí-Klos ha compartido la intervención de Vázquez subrayando que no es de su grupo parlamentario. “Pero os la recomiendo desde el inicio al final porque es elegante, culta y sensible. Parlamentarismo de muchos quilates que también tiene lugar en el Congreso”, ha asegurado antes de subrayar que la Proposición no de Ley fue aprobada por unanimidad.