La irónica despedida de Wyoming a Casado que acaba con dos rotundas frases

Pablo Casado afronta estos últimos días sus últimos al frente del Partido Popular. Tras la larga reunión de este miércoles en la sede madrileña de la calle Génova, acordó con los barones territoriales abandonar su cargo , aunque será tras el congreso extraordinario del 2 y 3 de abril. Mientras tanto él seguirá siendo el líder. No ha dimitido aún.

No ha podido ser menos esta vez y Wyoming ha acudido a la tumba política de Casado, adornada con velas y música triste para despedir a un político del que, como ha recordado el presentador, han estado informando los últimos cuatro años.

“Hemos comprado un ramo de flores, le íbamos a comprar un centro, pero luego hemos pensado que mejor no, porque muy de centro no era”, bromeaba Wyoming en su inicio de este sketch.

“Para que luego digan que ha roto el partido, si no lo he visto tan unido en mucho tiempo”, destacaba Wyoming, que señalaba a la vez que allí Casado “iba a estar bien acompañado” mostrándoles otras “lápidas” de dirigentes del PP que ya se fueron de la política. La de Rajoy, “que mucha guerra no da”, la de Esperanza Aguirre, la de Aznar, cuya “tumba está medio abierta porque le gusta salir todo el rato”.