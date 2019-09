La irónica respuesta de Rivera a Óscar Puente tras la foto que ha publicado en el Congreso

″¿Señor Puente con quién podemos hablar? ¿hay que ser socialistas solo para tomar café?”. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha lamentado la publicación de la foto que este martes difundió un diputado del PSOE cuando el líder de Cs se estaba tomando un café en la cafetería del Congreso con el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, y ha preguntado de forma irónica al PSOE con quién puede tomar café.

En rueda de prensa en el Congreso, Rivera ha señalado que el PSOE está “criminalizando” a los diputados del Congreso publicando fotos por las redes cuando se cruzan por los pasillos o cuando representantes de formaciones opuestas hablan con educación en la cafetería.

“A mi no me importa nada que me hagan una foto en el escaño, ni tan siquiera en la cafetería”, ha dicho tras bromear con que lo peor sería que ya se la hicieran en el “lavabo”, pero ha recordado que el PSOE es un partido con más de 40 años de historia y que “no puede superar estas líneas”.

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, colgó ayer en Twitter una imagen en la que se ve a Rivera y a Iglesias en la cafetería sentados y conversando y añadía: “Les va a ir bien a estos dos”.