Este jueves suenan las alarmas en Telecinco . La tercera edición de La isla de las tentaciones llega cargada de detalles delirantes —más allá de la incorporación de la alarma —, entre ellos la participación de Jesulín de Ubrique. No, no es el torero, sino uno de los concursantes. De los creadores de ’la Penélope Cruz de Montequinto ‘, llega a sus pantallas Manuel, ‘el Jesulín de Ubrique de Puerto Real’.

Pero son muchas, muchas, las curiosidades locas de esta nueva edición que Telecinco ha incluido, se entiende que con sorna, en su programación de ‘la semana del amor’ junto a Love is in the air. Con guasa, entendemos, porque si La isla de las tentaciones fuese un cuento empezaría como ”érase una vez cinco parejas felices” y terminaría como “que ardieron en la(s) hoguera(s)”. Al menos, así suele pasar en este show.