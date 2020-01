'La isla de las tentaciones', el 'reality' que tienta a niños de 13 años

No hay duda, Telecinco , cuando apunta, encesta. Por eso nadie cuestionaba que La isla de las tentaciones pudiera funcionar al nivel de GH VIP o Supervivientes, pero lo ha conseguido.

La cadena, que ha tenido que renunciar de momento a Gran Hermano por el boicot de anunciantes (aunque lo ha reconvertido en El tiempo del descuento ), ha apostado por un nuevo reality, que llevaba más de seis meses en el cajón, con una presentadora también (casi) recién estrenada, Mónica Naranjo, y otra repescada, Sandra Barneda . La isla de las tentaciones no sólo lidera su franja en Telecinco y Cuatro, sino que arrasa entre los jóvenes y supera en esa franja el 40% de cuota de pantalla.

La premisa del programa, que se grabó antes del verano, es completamente nueva en el canal: cinco parejas atraviesan un momento crítico en su relación y —para superarlo, se supone— se van cada uno a un destino distinto. Separados pero revueltos con solteros que quieren dejar de serlo. Conviven con ellos en dos villas de lujo situadas en una isla de República Dominicana, y no saben cómo volverán a casa, si separados y solos, con nueva pareja o exactamente como llegaron. Es una ‘prueba de fidelidad’.

Ahora los referentes son ellos

Como siempre, Telecinco, que retroalimenta todos sus programas con sus propios contenidos y personajes , lo ha hecho suyo. Desde los concursantes —entre los que hay participantes de First Dates, exgrandes hermanos y exmujeres y hombres y viceversos— hasta los colaboradores de los debates, en los que se ha estrenado Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. Ya forma parte del imaginario de Mediaset.

Concursantes que normalizan los celos

El resto de personajes no se queda atrás. Después de Mónica y el sexo, Mónica Naranjo le ha cogido el gustillo y no se desliga de la materia. La presentadora se encarga de mostrar vídeos casi humillantes a los concursantes. Concursantes que, por cierto, normalizan los celos entre las parejas: “Yo me considero una mujer hipercelosa, porque lo que es mío es mío”. Fani, que demostró tener un sentido de la propiedad muy desarrollado, ha sido la protagonista del primer desliz con otro chico.