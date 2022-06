La izquierda aprieta y el PP pide no confiarse a una semana de las elecciones

Porque el PP parte con gran ventaja, según las encuestas, y el objetivo de Feijóo durante los tres mítines (sí, tres en un día) ha sido tratar de convencer a los suyos de que no hay que confiarse y que hay que votar como si no hubiera sondeos.

Y varias veces ha tirado de símil futbolístico: “todavía no hemos marcado un gol, todavía no tenemos ni un solo voto”.

Por eso ha animado a pedir el voto “a todo el mundo”. De extrema derecha a izquierda. “A los que nos votan siempre, a aquellos que nos votaban y nos dejaron de votar y a aquellos que no nos han votado casi nunca”, ha enumerado.

Porque el objetivo del PP es lograr una mayoría que le permita gobernar sin la ultraderecha, ante el previsible hundimiento (si no desaparición) de Ciudadanos en el panorama político andaluz.

Lo hacía el PSOE, que ha vuelto a contar con la presencia de su secretario general, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien desde Málaga ha sacado el as de la manga: un anuncio social en plena campaña .

“En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley para blindar la cohesión, la equidad y la universalidad del Sistema Nacional de Salud y que, por tanto, no se privatice”, ha dicho.

Un anuncio que ha acompañado de otra medida: un plan de salud bucodental dotado de 44 millones de euros para los colectivos más desfavorecidos que no puedan acceder a este servicio.

Allí, haciendo tándem de Gobierno con Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Díaz ha pedido a los suyos “no resignarse” porque, ha dicho, “las elecciones no las deciden las encuestas” y porque “la democracia no es de institutos demoscópicos, es de la gente”.

“No me resigno”, ha insistido, “si he estado nueve meses peleando por subir el salario mínimo 15 euros, estoy dispuesta a hacerlo, estoy dispuesta a dar un paso para ganar España. Pero yo os pregunto, ¿estáis dispuestas a pelear por Andalucía? Pues no cabe la resignación”, ha asegurado.