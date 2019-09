La izquierda se vuelve a ilusionar

El pasado junio Íñigo Errejón rechazaba de plano dar el paso a la política nacional. “No estamos preparados, no tenemos ni la infraestructura ni las personas. Llegará, el momento llegará, pero ahora no toca”, comentaba con convicción.

No han pasado ni cien días y, parece, Errejón ya está preparado, cuenta con la infraestructura y tiene a las personas adecuadas para liderar Más País. No ha sido él quien ha pisado el acelerador: la convocatoria de nuevas elecciones ante la incapacidad de PSOE y Unidas Podemos de cerrar un pacto de Legislatura ha sido lo que le ha llevado a precipitar una estrategia que, decía allá por junio, no era más que un embrión, un deseo, una pulsión a la que le falta algo tan imprescindible como tiempo.

Apelar al tiempo en política es como pedir que se juegue ‘con cabeza’ cuando vas perdiendo por un gol a un minuto de que acabe la final de la Champions. En una situación tan crítica lo que se necesita es arrojo, voluntad y ganas. Se puede perder —de hecho, casi siempre se acaba perdiendo—, pero nadie te podrá reprochar que no lo has intentado. Más País nace deprisa y corriendo, aún embrionario, pero con todo el apoyo de unos votantes desencantados, hastiados y con el peor de los sentimientos posibles: el de la orfandad. Porque el gran dilema de la gente de izquierdas en las últimas semanas no ha sido sólo si o votar o no el 10-N, sino sobre todo a quién. Y para qué.