La joven de 'hostia Lucía' aparece en 'Espejo Público' y da explicaciones

“Cuando decidí que iba a votar, es la primera vez por cierto, dije que PP y PSOE no por la corrupción, Ciudadanos da bandazos y con Podemos no tenía puntos de acuerdo”, ha afirmado.

Lucía se ha definido como tolerante y en ningún momento se ha considerado como racista, xenófoba, etc: “Siempre tengo que dar una explicación cuando digo que soy de Vox. Soy valiente y no pasa nada, estoy orgullosa. Me tengo que justificar aunque no soy esas cosas que dicen del partido”.

“Soy tolerante, que la gente no me quiera tolerar es su problema. Me parece una incongruencia que vayan diciendo que ellos lo son y me den mucha caña a mí, que además estoy sola”, ha añadido.

Alicia también ha sido entrevistada en el programa de Antena 3 y ha reconocido que se sorprendió cuando escuchó esa confesión: “Me sorprendió conociendo tanto a Lucía como al partido. No creo que sean parecidos, no me pegaban, conozco a Lucía y se puede hablar de muchos temas. Por ejemplo, es tolerante con la homosexualidad, lo ve como algo normal y Vox ha demostrado que es un partido homófobo y racista”.

Esta joven, que ha comentado que en los dos partidos hay “tolerantes y no tolerantes”, ha asegurado respetar a su amiga y su ideología, a pesar de no comulgar con sus valores.