La Junta Electoral analizó un precedente de Rajoy antes de expedientar a Sánchez

La Junta Electoral Central (JEC) analizó durante su reunión este miércoles el acuerdo que adoptó en 2016 sobre un vídeo de Mariano Rajoy supuestamente grabado en el Palacio de La Moncloa, difundido en la precampaña de las elecciones de junio, antes de decidir la apertura de un expediente sancionador a Pedro Sánchez.

El árbitro electoral no expedientó entonces al candidato del PP porque, como argumentó en el acuerdo adoptado el 12 de mayo de ese año, el vídeo lo hizo el Partido Popular, no un “poder público”, y no aparecen en él elementos de escenografía que indiquen que el lugar elegido para la grabación es La Moncloa.

El Partido Socialista denunció ese vídeo “difundido entre los medios de comunicación y grabado en el Palacio de la Moncloa” por cuanto vulneraba el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Este artículo es el que, a criterio de la JEC, incumplió Sánchez al dar una entrevista a La Sexta en la sede de Presidencia del Gobierno.

Artículo que prohíbe la realización de actos, desde que se convocan las elecciones hasta el día de los comicios, organizados o financiados por los poderes públicos y en los que se hable de “logros obtenidos” por las autoridades.

La Junta Electoral, tal y como se recordó en la reunión de ayer, apuntan a Efe fuentes del árbitro electoral, no abrió expediente a Rajoy hace tres años porque no vulneró el 50.2.

Es un vídeo que el PP colgó en redes sociales a primeros de mayo de 2016, comenzada la precampaña, en el que Rajoy, en plano medio, vestido con americana y camisa sin corbata, aparece sobre un fondo compuesto por un ventanal y una planta.

Tras las palabras del exlíder de los populares, el vídeo se cierra con el logo del PP y el lema “Ahora más que nunca, España en serio”.

Visto el vídeo a instancias de la denuncia del PSOE, la Junta acordó, primero, que al ser una grabación del PP, no interviene ningún poder público; segundo, que en el vídeo “no se aprecian signos externos que permitan relacionarlo con ninguna institución o poder público”; y tercero, que al difundirse “en las páginas electrónicas del partido denunciado”, no se vulnera tampoco la LOREG.

En cambio, en el acuerdo de ayer, el árbitro electoral señala que las declaraciones con “connotación electoralista” de Sánchez en la entrevista a La Sexta incumplen la normativa, no por el contenido de las mismas, sino por hacerse en una sala cuya “escenografía” inequívocamente revela que es parte del Palacio de La Moncloa.

“Aunque tal circunstancia por sí sola podría no determinar la vulneración”, remarca la JEC, “ocurre que el examen de la entrevista pone de relieve que la escenografía en la que se desarrolla, con utilización de símbolos y elementos públicos” conlleva el “quebrantamiento del principio de igualdad” que deben preservar los candidatos en época electoral.

En la entrevista, recuerdan las fuentes de la Junta, pueden verse dos banderas oficiales de España y de la UE detrás de Sánchez y un rótulo de la Sexta que indica que ésta se está celebrando “en directo” desde La Moncloa.

Además, la transcripción de las palabras de Sánchez se colgaron en la web institucional de Presidencia.