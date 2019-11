La Junta Electoral descarta desalojar la acampada de estudiantes en Barcelona

La Junta Electoral de Barcelona ha rechazado la petición de Cs para ordenar el desalojo de la acampada de estudiantes de la plaza Universidad contra la sentencia del “procés”, aunque ha instado a la policía a adoptar las medidas necesarias para que no interfiera en la votación del 10N.

En su resolución, la Junta Electoral Provincial considera que la acampada no impide el derecho de los partidos a realizar actos electorales en la plaza y recuerda que no es competencia suya “ejercer competencias de orden público sustituyendo a las autoridades gubernativas”.

Cayetana Álvarez de Toledo increpada en plaza Universitat

La cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, ha acudido este martes a la plaza Universitat de Barcelona, donde ha sido increpada por varios estudiantes que permanecen acampados en protesta contra la sentencia del “procés”.

Entre gritos de “Libertad presos políticos” e “Independencia”, la candidata popular ha visitado una carpa instalada minutos antes por Nuevas Generaciones del PP, donde ha criticado que los rectores universitarios “se dediquen a jalear a estos matoncitos subvencionados para que no vayan a clase”, en alusión a los estudiantes acampados.

“Me sorprende que no estén los rectores, que son los que deberían estar acampados aquí”, ha ironizado Álvarez de Toledo, que les ha reprochado que no defiendan a quienes “quieren aprender, cultivarse y ejercer su derecho democrático a la enseñanza”.

La candidata del PP ha evitado confirmar si denunciarán la acampada ante la Junta Electoral, tal como hizo ayer Ciudadanos, aunque “apoya la iniciativa” y su partido “también podría” presentar un escrito similar.