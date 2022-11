La justicia archiva la causa abierta para buscar el cuerpo de Marta del Castillo

Los familia impugnará la “conclusión de la instrucción”

Según ha comunicado, su idea es plantear ante la propia Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla un incidente de nulidad, por aplicar dicha instancia “una norma no aplicable” en este caso, que no se trata de una instrucción como tal, sino “una pieza separada para la búsqueda de un cuerpo, lo que no incluye ningún delito” investigable, según ha precisado la abogada. La letrada ha agregado que en el caso de que la Audiencia no atienda dicho recurso de nulidad y formulará una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional.