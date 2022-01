La justicia australiana pospone al lunes la decisión sobre el visado de Djokovic

via Associated Press

via Associated Press Novak Djokovic, durante un partido en la Copa Davis, el pasado 1 de diciembre, en Madrid.

El tenista serbio Novak Djokovic permanecerá en Melbourne hasta el próximo lunes, 10 de enero, después de haber impugnado al Tribunal Federal de Apelación la decisión de no haber podido ingresar al país al no presentar certificado de vacunación y no tener su visado en regla según la normativa del país.

Djokovic, que estuvo retenido ocho horas en el aeropuerto el pasado miércoles, no logró superar los controles policiales al no presentar una exención médica válida. El número uno del mundo apeló la decisión y mientras tanto espera retenido en el Park Hotel de Melborurne, un centro de cuarentena estatal que también ha albergado a solicitantes de asilo, informa el diario australiano The Age.

El equipo de abogados de Djokovic no tardó en anunciar su apelación y así lo confirmó a primera hora del jueves. Una acción que busca esclarecer por qué fue permitido su concurso, en un primer momento, y posteriormente la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF) canceló su visado de entrada y se vio obligada a deportarlo.

El equipo jurídico del jugador de Belgrado consiguió una orden judicial provisional que evita que las autoridades deporten al número uno del tenis hasta -al menos- las 4.00 p.m. del lunes, cuando está programada una audiencia más sustantiva.

Por su parte, el abogado Christopher Tran, en representación del gobierno federal, dijo que el gobierno nunca se opuso a una orden judicial contra la deportación inmediata. El juez Anthony Kelly, por su lado, aplazó el caso para ser escuchado este lunes, una semana antes de que comience el Abierto de Australia, indica The Age.

Sin embargo, su presencia en el torneo se complica si la decisión no llegase el lunes, algo que ha dejado entrever el juez del caso, que se ha ofrecido a resolver el conflicto en línea para agilizar la sentencia. El Abierto de Australia también necesita buscar un sustituto a Djokovic si finalmente no compite en la pista rápida de Melbourne.

“Si puedo decir con el respeto necesario, la cola no meneará al perro”, dijo el juez Kelly, que ha preguntado a las autoridades si el número uno del mundo tiene actualmente acceso a una pista de tenis para practicar en su hotel durante el encierro. Además, considera una “extralimitación” que Djokovic permanezca en Australia más allá del lunes si el caso no ha podido ser juzgado hasta entonces.