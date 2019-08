El jurista español Arnau Baulenas, quien formó también parte de la defensa de Hernández, señaló que “el fallo acredita que no todo tiene que pasar por el órgano judicial, y menos que una persona inocente haya pasado en la cárcel 33 meses”.

Bertha de León, una de las abogadas de la mujer, explicó a la prensa, tras la lectura de fallo, que este “representa un cambio fundamental en la justicia de este país” y no se puede “perder de vista que hay más mujeres privadas de libertad por injusticias”.

El juez José Virgilio Jurado Martínez, del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque (al este del país), absolvió a la joven porque, según su resolución, no “había forma de comprobar el delito” y “sufrió un parto complicado, como el de muchas de las mujeres que aún están presas por el delito de homicidio”.

“Se abusa de la detención provisional, se judicializan casos muchas veces por convicciones religiosas y por tendencias que no deberían entrar nunca en un tribunal de justicia (...). Hoy tenemos una evidencia más de que en este caso no había delito alguno y no había nada que perseguir”, resaltó.

El caso de Hernández, dijo, “debe de servir a futuro para cambiar la posición que ha adoptado en los últimos tiempos la Fiscalía, que aumentó la pena para Evelyn y pretendía que fuera condenada a 40 años”.

Ambos abogados junto a la joven salvadoreña, que ahora espera continuar con sus estudios y “salir adelante”, celebraron la absolución y abogaron por la justicia y la libertad para las mujeres que son encarceladas por supuestamente abortar.

“Gracias a Dios se hizo justicia. Todo este tiempo fue duro porque me acusaban de algo de lo que yo era inocente (...) Espero que muchas muchachas (mujeres condenadas por abortar) salgan pronto (de prisión)”, declaró la joven, que estuvo encarcelada 33 meses y en febrero de este año obtuvo la libertad condicional.