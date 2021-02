La Justicia rusa condena a Navalni a tres años y medio de prisión

La Justicia rusa ha impuesto este martes al líder opositor Alexéi Navalni una pena de tres años y medio de prisión al hacer efectiva una sentencia suspendida de 2014 que fue calificada de arbitraria por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La jueza del caso ha dictaminado que Navalni, que volvió a Rusia en enero tras recuperarse del envenenamiento con el agente químico Novichok, violó la libertad condicional al no personarse el pasado año ante la autoridad competente.

“Intimidar a miles de personas”

Navalni ha acusado a las autoridades de intentar “intimidar” a miles de personas juzgándole a él y ha vuelto a cargar contra el “envenenador” Vladimir Putin, durante una vista judicial que ha estado marcada por la tensión en las inmediaciones del tribunal, donde han sido detenidas más de 200 personas.

Las fuerzas de seguridad rusas habían reforzado el dispositivo en torno al tribunal, ubicado en el noreste de la capital y en el que podría hacerse efectiva la pena suspendida a tres años y medio de cárcel dictada contra él en 2014. Según el movimiento OVD-Info, más de 230 personas han sido arrestadas este martes.

Miles de detenidos en las manifestaciones

Rusia ha sido escenario de varias manifestaciones durante las últimas semanas para protestar contra la detención de Navalni, movilizaciones que se han saldado con miles de detenidos y que han elevado la presión sobre el Kremlin, que insiste en que se trata de movilizaciones no autorizadas.

Navalni, que fue detenido el 17 de enero al regresar desde Alemania, donde había estado convaleciente de un envenenamiento sufrido en agosto, ha reiterado sus críticas al Gobierno en un duro discurso pronunciado ante el tribunal. “Alguien no quería que volviese a Rusia como un hombre libre. Todos sabemos quién”, ha declarado, según Bloomberg.

El opositor ha señalado directamente a Putin, al que ha descrito como “envenenador de calzoncillos”, en alusión a la prenda donde se habría puesto el agente nervioso que casi le cuesta la vida. El Kremlin siempre ha negado cualquier responsabilidad en este supuesto ataque.

Según Navalni, no es sólo él quien se sienta en el banquillo, sino toda la oposición. “El principal punto de este juicio no es lo que me pase a mí, meterme en la cárcel no es duro, sino que la principal razón (del proceso) es intimidar a un gran número de personas”, ha señalado.