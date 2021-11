La lección de política de la alcaldesa de un municipio afectado por el volcán de La Palma: "No es habitual"

“Creo que hora mismo los responsables políticos tenemos el mayor de los retos que hemos tenido en los últimos años. Yo le decía a la ministra que tenemos el gran reto de que los vecino depositen en nosotros, no que les hagas una calle o les pongas una farola, sino que están depositando en nosotros sus ilusiones, sus expectativas y su idea del futuro”, ha expresado García sobre la labor de los políticos.

La alcaldesa ha señalado el temor que hay de que desborde la zona norte y siga arrasando el barrio de La Laguna o que lo haga la zona sur y siga ocupando parte del barrio de Todoque. Además, la principal preocupación entre los vecinos, ha apuntado, está ahora en cuándo acabará la erupción y la “necesidad de realojamiento”.“Este volcán cada día nos sorprende con algo nuevo. No nos fiamos ya de él”, ha expresado.

La erupción del volcán de La Palma cumple 60 días en una jornada en la que ha mostrado una fase bastante más explosiva , como en octubre, y en la que no se ve el final a corto plazo. Por ello, la periodista Ana Pastor se ha trasladado hasta la isla para el programa El Objetivo de este miércoles.

Para la alcaldesa esa es una de las mayores motivaciones que tiene “para afrontar el futuro”. “Y ahí debemos ir de la mano todas las administraciones, no solo ir de la mano, sino ponernos las pilas. Tenemos que trabajar intensamente. A veces la burocracia nos come y no puede ser. Estamos en una situación de emergencia”, ha resaltado.

La alcaldesa ha afirmado que el volcán les ha cambiado. “Pero no solo nos ha cambiado la vida en lo personal, también ha cambiado la administración. Y creo que eso es fundamental para que tanto Gobierno de Canarias como Cabildo, ayuntamientos y Gobierno de España pongamos todo lo necesario para que cuanto antes estas familias puedan empezar una nueva vida”, ha insistido.

En ese momento Pastor ha apuntado que en el caso de Canarias “no han estado a la gresca”, lo que a veces se convierte en noticia en España “porque una alcaldesa del PP, en este caso, puede hablar bien de lo que están haciendo los ministros y viceversa, aunque sean de un partido diferente”. Y la respuesta que ha dado García ha sido una lección de política.

“Creo que ningún vecino nos perdonaría que estuviésemos a la gresca, por eso digo que este volcán nos ha cambiado. Yo no puedo entender la política hoy igual que la entendía el 15 de septiembre. Y eso nos ha marcado a todos”, ha respondido la alcaldesa.