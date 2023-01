La lenta agonía del tomate canario: menos cultivo, la competencia de Marruecos y un "brutal" aumento de los costes

“Estamos trabajando para evitar la catástrofe”, señala pero no oculta que tras casi 140 años de historia “no se puede” seguir con la actividad porque no son competitivos y las empresas que aguantan van “rascando rascando como se puede”.

Además, apenas logran colocar en el mercado el 70% de la fruta que se envía con lo que se acumula y los precios se empiezan a “desplomar”. “Enero suele ser la alegría del año, pero no hay repunte y no termina de despegar, estoy un poco mosca”, admite.

Rodríguez apunta también que la dificultad para controlar las plagas no ayuda, lo mismo que la falta de diligencia de las administraciones públicas para tramitar las ayudas pues tras ser declarado el sector agrícola como sector esencial durante la pandemia, “ahora si te vi no me acuerdo”.

Pone como ejemplo que la compensación al transporte ―que en realidad no cubre el 100% de los costes― se cobró hace poco cuando se tramitó desde enero de 2021 por lo que entiende que no se le puede llamar ayuda sino más bien “una soga al cuello”.

“Me dedico a hacer negocios y no a una ONG, y no se puede”, insiste, subrayando que al menos, gracias a las ayudas del Posei se compensan “un poco” todos los costes y las pérdidas vinculadas a la falta de competitividad. “Si no estuvieran las ayudas no estábamos”, comenta.