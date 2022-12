La Ley Trans se somete a su primer examen, sin acuerdo sobre la autodeterminación de menores

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Ante un posible apoyo de los populares

Estas enmiendas serán votadas en la Comisión de Igualdad este lunes y pueden salir adelante con los votos favorables del PP. Los de Núñez Feijóo se ha mostrado a favor de limitar la autodeterminación de los menores, para su “mayor protección”. Aunque han explicado que su apoyo a esta medida no implica que vayan a apoyar el texto al completo.

Fuentes del grupo confederal señalan que no se ha tomado ninguna decisión con respecto a este posible escenario. Es decir, que la enmienda del PSOE entre en el texto de la ley con el apoyo del PP. Los morados prefieren no hacer previsiones sobre algo que no saben si va a ocurrir.