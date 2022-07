La lista de nominados a los premios Emmy 2022

MARK RALSTON via AFP via Getty Images

Todo preparado para la 74ª edición de los Premios Emmy, que se celebrará el 12 de septiembre en Los Angeles. La Academia de televisión ha anunciado este martes los nominados que optan a los galardones en 2022, reconociéndolos como lo más destacado del año televisivo.

En la categoría de drama, Succession (HBO) ha sido la serie más nominada con 25 candidaturas, incluyendo la de Mejor serie dramática y copando todas las categorías interpretativas a excepción de Mejor actriz. En el apartado de comedia, Ted Lasso (Apple TV) vuelve a repetir éxito con 20 nominaciones, las mismas que ha logrado The White Lotus (HBO).

Esta es la lista completa de nominados:

Drama

Mejor serie

Better call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

El juego del calamar

Stranger things

Succession

Yellowjackets

Mejor dirección

Jason Bateman, Ozark

Ben Stiller, Severance

Hwang Dong-hyuk, El juego del calamar

Mark Mylod, Succession

Cathy Yan, Succession

Lorene Scafaria, Succession

Karyn Kusama, Yellowjackets

Mejor actor

Jason Bateman, Ozark

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, El juego del calamar

Bob Odenkirk, Better call Saul

Adam Scott, Severance

Jeremy Strong, Succession

Mejor actriz

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Sandra Oh, Killing Eve

Reese Witherspoon, The Morning Show

Zendaya, Euphoria

Mejor actor secundario

Nicholas Braun, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Park Hae-soo, El juego del calamar

Matthew Macfadyen, Succession

John Turturro, Severance

Christopher Walken, Severance

Oh Yeong-su, El juego del calamar

Mejor actriz secundaria Patricia Arquette, Severance Julia Garner, Ozark Jung Ho-yeon, El juego del calamar Christina Ricci, Yellowjackets Rhea Seehorn, Better call Saul J. Smith-Cameron, Succession Sarah Snook, Succession Sydney Sweeney, Euphoria

Mejor actor invitado

Adrien Brody, Succession

James Cromwell, Succession

Colman Domingo, Euphoria Arian Moayed, Succession Tom Pelphrey, Ozark Alexander Skarsgård, Succession

Mejor actriz invitada

Hope Davis, Succession

Marcia Gay Harden, The Morning Show

Martha Kelly, Euphoria

Sanaa Lathan, Succession

Harriet Walter, Succession Lee You-mi, El juego del calamar

Mejor guión Better call Saul Ozark Severance El juego del calamar Succession Yellowjackets

Comedia

Mejor serie

Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

La maravillosa Señora Maisel

Only murders in the building

Ted Lasso

Lo que hacemos en las sombras

Mejor dirección

Mejor actor

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor actriz

Rachel Brosnahan, La maravillosa Señora Maisel

Quinta Brunston, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Jean Smart, Hacks

Mejor actor secundario

Anthony Carrigan, Barry

Brett Goldstein, Ted Lasso

Toheeb Jimoh, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Tony Shalhoub, La maravillosa Señora Maisel

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Bowen Yang, Saturday Night live

Mejor actriz secundaria

Mejor actriz invitada

Mejor actor invitado

Mejor guión

Miniserie o TV Movie

Mejor miniserie

Dopesick

The dropout

Inventing Anna

Pam&Tommy

The white lotus

Mejor TV Movie

Mejor dirección

Mejor actor

Colin Firth

Andrew Garfield

Oscar Isaac

Michael Keaton

Himesh Patel

Sebastian Stan

Mejor actriz

Toni Colette

Julia Garner

Lily James

Sarah Paulson

Margaret Qualley

Amanda Seyfried

Mejor actor secundario

Mejor actriz secundaria