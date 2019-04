'El Hormiguero' vive una de sus llamadas telefónicas más surrealistas: "¿Tú de qué vas?"

Otro anónimo había fracasado en el intento de responder a la pregunta que les daría los 3.000 euros, ”¿Sabe usted que es lo quiero?”. “La tarjeta de El Hormiguero” es la respuesta, pero la señora que ha descolgado el teléfono en el segundo intento no estaba por la labor.

La mujer no estaba viendo el programa y, por lo tanto, no sabía qué contestar. Las explicaciones que le daban Motos y Sevilla, además, le parecían claramente inverosímiles a juzgar por su tono de voz. “Que estás en un programa en directo y que me vas a regalar 3.000 euros...ya”, ha llegado a decir, incrédula.

La conversación, sin desperdicio, ha ido escalando en lo absurdo y la mujer ha llegado a preguntarle a Sevilla una cosa que él ha dicho estar acostumbrado a escuchar el fin de semana. ”¿Tú de qué vas?”, le ha dicho la señora.

Cuando el presentador y el invitado han logrado que ella se creyera que la opción de llevarse 3.000 euros era cierta, ha hecho lo más lógico. Pedirle a Motos que le dijera directamente qué tenía que contestar. “Pues venga, dime qué te tengo que contestar”, ha dicho.

Un instante después, la mujer ha abandonado la línea y un hombre ha tomado el mando de la conversación. Tampoco él ha dado con la respuesta.