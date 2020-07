La llamativa foto de Díaz Ayuso: muy joven y con la compañía más inesperada

La dirigente del PP no especifica en qué año está tomada la imagen. Simplemente ha escrito junto a ella: Feliz cumpleaños #MartinGore ❤️ #DepecheMode . Gracias por décadas de la mejor #música . #80s #90s”.

A post shared by Isabel Díaz Ayuso (@isabeldiazayuso) on Jul 23, 2020 at 8:50am PDT

View this post on Instagram

La afición de la presidenta de Madrid por Depeche Mode no es nueva. De hecho, lleva tatuada una rosa en el antebrazo izquierdo en homenaje a ese grupo.

Concretamente, es la imagen de portada del disco Violator (1990), diseñada por el artista holandés Anton Corbjn. Violator es el álbum más popular de la banda, en él se incluyen éxitos como Personal Jesus o Enjoy the silence. ”[El grupo] Me gustaba mucho y me recuerda a mi época de verano, a mi adolescencia, a mis amigos”, aseguró en Vanitatis.

La madrileña también confesó en esa entrevista que, aunque ya no sea esa “adolescente rebelde”, sí que le sirve de inspiración. “Cuando hay días un poco complicados, miro el tatuaje y me vienen a la memoria momentos felices. Algo así como tener presente que se puede empezar de cero y no pasa nada”, detalló.