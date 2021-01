La llamativa frase del presidente de la Asociación Española de Vacunología tras vacunarse

Calma y paciencia:+Prudencia. Ya me vacuné, siguiendo mi turno y con profunda emoción. Han sido tiempos duros, siempre en actitud pasiva ante el virus.Pero comienza el cambio de ciclo,ahora ya tenemos una actitud activa gracias a la vacuna. Espero que Bill Gates no me de la lata pic.twitter.com/eCALFmJjTt