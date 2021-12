La llamativa respuesta de Almeida al ser preguntado por el momento entre Ayuso y Casado

La reportera de El Intermedio Andrea Ropero acudió este miércoles a la presentación del libro Política para adultos, del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Ropero asistió al photocall, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP, Pablo Casado, dejaron un momento muy comentado. Rajoy, que quiso juntar a ambos, acabó entre los dos dando lugar a una estampa de lo más difundida.

La periodista también intentó hablar con varios de los rostros más visibles del PP. Primero trató de entrevistar al empresario Ignacio López del Hierro, que tras reconocer que sigue siendo amigo del expresidente salió del edificio.

Después probó con la exministra de Sanidad Ana Pastor, con Casado y con Ayuso. Salvo con la primera, no consiguió entrevistar a ninguno de los dos políticos del PP actual.

Por último, Ropero trató de preguntar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por el momento del photocall entre Ayuso y Casado. El regidor madrileño, que fue testigo directo, respondió imitando la frase del diputado de ERC Gabriel Rufián en el Congreso: “Andrea, ¿Respondo a la burbuja mediática de la extrema izquierda o no? ¿Qué te parece?”.

“No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha”, ha respondido Rufián en varias ocasiones en las ruedas de prensa del Congreso.

Finalmente, Almeida sí que contestó y aseguró que conoce a la persona encargada de realizar el protocolo y que tanto Ayuso como Casado se han colocado donde debían.

El propio Rajoy explicó este jueves en El Hormiguero que no fue ni cobra ni protocolo y que fue él el culpable: “Me dijeron que me pusiera en la presidencia porque era el libro y entonces estaba allí la presidenta de la Comunidad, y lo digo como fue realmente, es una mujer y digo se pone en el sitio de al lado, el sitio preferente, no era por pura razón política”.

“En fin, yo estoy acostumbrado a esas cosas. A lo mejor a algunos les parece muy antiguo. Una cortesía. Y entonces se organizó este circo y entonces el culpable soy yo”, remató.