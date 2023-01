La llamativa respuesta de Óscar Puente a este mensaje sobre el frío y las bicis

Óscar Puente, el alcalde socialista de Valladolid , ha respondido de una forma muy peculiar a un usuario que argumentaba que la bicicleta no es el transporte idóneo en esta época para la ciudad, famosa por sus fríos inviernos.

″Óscar macho, si ya se había jodido el espacio para aparcar en mi casa por poner más árboles, me has matado con las bicis :(”, le escribió. El alcalde, que se caracteriza por sus interacciones muy directas con los seguidores en Twitter, respondió de forma bien concisa: ”¡¡Pásate a la bici!!”.

“Hay 2°C a las 7 de la mañana, me da un tabardillo y llego oliendo mal”, se justificó el ciudadano. Y ha sido entonces cuando Puente ha rematado con una foto de gente moviéndose en bicicleta en medio de la nieve: “Que no hombre. Mira en Copenhague. Y no se arrugan”.