La llamativa respuesta de Toni Cantó a Willy Toledo cuando le llama facha

No es un “killer”

Aunque ha llevado bien las críticas, el valenciano admite que “para sobrevivir en este mundo (el de la política) hace falta un componente killer que yo no tengo” y cuando le piden que diga algo bueno de Pedro Sánchez él sólo es capaz de decir que “miente muy bien”. “Yo no sé practicar la política, ni vivir, de otra forma. Es mi carácter. Me peleo dialécticamente, confronto, digo las cosas tal y como las siento, con claridad y firmeza. Y creo que ese ha sido parte de mi éxito, si se me permite decirlo”, concluye.