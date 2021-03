Desde que se anunció cómo iba a llegar Isaac a la hoguera de confrontación con los novios de la tercera edición de la Isla de las Tentaciones , más de uno no veía la hora de que llegara la gala del jueves. Y la espera mereció la pena.

Los concursantes no daban crédito a sus primeras palabras y han sido muchos los momentos en los que han tenido que contenerse para no saltar frente al tentador, que, al menos en el programa, está con Marina, pareja de Jesús. ”¿¡Qué hace!?”, respondía tenso el concursante.

De hecho ha habido varios momentos en los que el resto de chicos han saltado contra Isaac. Principalmente Diego, que le ha llamado “payaso”, a lo que “papá” ha contestado lanzándole un beso con guiño incluido. Así que ha quedado claro que poco le importaba a Lobo lo tenso de la situación y ha ido a ‘machete’: “Yo creo que ella (Marina) siempre ha sido así pero tú no le dejabas. No la dejabas vestir como quería, no salías con ella a bailar… Con mi pareja hago lo que sea tío”, expresaba el ‘tentador’.

Por si Jesús no hubiera tenido suficiente, todavía le quedaba por escuchar la respuesta clave del tentador. ”¿Tienes planes de futuro e intención de salir del programa con Marina?”, le ha preguntado. “Por supuesto que sí, te invitaremos a Barcelona, tranquilo. Tenemos muchas cosas en común. Fuera vamos a seguir conociéndonos”, contestaba Isaac.

Y mientras los concursantes sufrían frente a Isaac, en Twitter este momento se convertía en todo un ‘hit’: