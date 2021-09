"La lluvia ácida política", por Marta Flich

Hablemos de lo importante y aislemos las trazas tóxicas que distorsionan desde una minoría. Centrémonos en los objetivos importantes que tenemos como sociedad.

Por ejemplo: ¿Qué clase de políticos queremos? Supongo que el reflejo de lo que queramos como sociedad ¿no? Gente competente, con contenido, que sepa las reglas del juego, los marcos jurídicos, la Constitución, con buena educación, que construyan, que vivan en la sociedad de 2021.

Que no sean complacientes con los retrógrados, que no desprecien las instituciones, que no vacíen el patrimonio intelectual político. Políticos que hagan política y no show y que sepan hacer algo más que mentir o insultar.

Y quien quiera vivir en la cueva, que viva. Pero que deje vivir. Y ya sabemos que en las cuevas, mucho wifi no se pilla.