La loca anécdota de cuando Beatriz de York le cortó la cara con una espada a Ed Sheeran

Hasta el momento solo formaba parte del imaginario colectivo, como si de una leyenda urbana se tratase. Beatriz de York le había cortado la cara a Ed Sheeran con una espada mientras nombraba caballero a James Blunt en una fiesta en 2016. Tan surrealista como suena.

Parecía que todos estos factores eran demasiado locos como para ser ciertos, pero el manager de Sheeran, Stuart Camp, lo ha confirmado en una entrevista publicada en The Telegraph este martes.

“Me puse en plan protector con ese tema, porque nunca lo hemos comentado públicamente. Pero hay quien me dijo: ‘Oh, deberías mentir y decir que no fue ella y que fue otra persona’. Y yo dije: ’Bueno, no le vamos a decir nada a nadie. Así no estaré mintiendo”, ha explicado. A la fiesta asistieron una veintena de personas, entre ellas James Blunt, Sarah Ferguson y, por supuesto, el propio Sheeran.

Sheeran fue trasladado a las urgencias del hospital de Epsom (Epson, Reino Unido) para tratarse la herida que se produjo justo debajo de su ojo derecho.

Según publicó en 2016 The Sun, tras una conversación sobre títulos nobiliarios Blunt habría dicho que le hacía ilusión ser caballero, ante lo que la princesa Beatriz fue a por una espada ceremonial de la sala y le “ordenó”. “Levántese, Sir James”, le dijo como si lo hubiera hecho la reina Isabel II.

El cantante británico ha hablado en más de una ocasión del incidente, pero sin nombrar a la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. “Me golpearon en la cara y yo estaba como ‘todo bien, vale’, y luego miré hacia abajo a mi camisa y estaba completamente cubierta de sangre. Y todos me miraban con la boca abierta y yo pensé: ’¿Me sangra la nariz o algo así?”, dijo en Absolute Radio.