Irene Nonay, de la farmacia a la agricultura para romper estereotipos

Las redes sociales abren hoy en día un abanico de posibilidades para que la gente pueda mostrar y reivindicar trabajos menos reconocidos y darles el valor que se merecen y que no tienen. Esta ventana la está aprovechando Irene Nonay , una joven de 29 años de Navarra que está consiguiendo paso a paso dar a conocer el mundo de la agricultura.

“Siempre había ido al campo con mi familia porque ellos eran agricultores. Un día me di cuenta que si yo no seguía con ello nadie más iba a continuar con el trabajo de mis abuelos y bisabuelos. Me daba mucha pena que se perdiera todo lo que habían conseguido, entonces decidí que quería ser agricultora, así que un día aparecí por mi casa diciéndolo”, cuenta ahora Nonay, que ha comprado más terrenos y que cultiva, además de almendros, trigo, cebada y brócoli.