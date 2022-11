La lujosa idea del capitán de Inglaterra para llevar los colores arcoíris en el mundial de Qatar

Visionhaus via Getty Images

Visionhaus via Getty Images

Después de que acabasen surtiendo efecto las presiones de la FIFA para que diversas selecciones no portasen símbolos en favor de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en el Mundial de Qatar de 2022, no han dejado de trascender gestos de rebeldía entre los propios deportistas y personas vinculadas a la competición. Desde la imagen que dejaron los jugadores alemanes cubriéndose la boca a la periodista de la BBC, Alex Scott, que salió en directo con el brazalete después de que su selección acordase no hacerlo.