Vázquez se intentó defender excusándose en que llevan dos galas, pero la madre de la concursante volvió a la carga inmediatamente: “Aquí si no hablas tú, no habla nadie. Todos somos iguales, familiares de colaboradores. Vengo de un espacio totalmente distinto y a apoyar a mi hija porque es su sueño”.

Salazar le aseguró que no estaba cómoda y que todo el juego que llevaba el presentador le aburría. “No sé por qué vengo, si nadie habla conmigo”, recalcó otra vez.

Además, para rematar le recriminó la entrada en la casa por el túnel que tuvo que vivir su hija: “Me da igual que se despeinara, que le cayera moco, lo que me dolió fue que sangrara en las rodillas y nadie me preguntará si está bien. Me duele porque la he parido. No estoy cómoda”.

En ese momento, Vázquez le auguró que iba a ir peor porque conforme avanzan los programas va cogiendo confianza. “No digas tonterías y tampoco dramaticemos Jorgito, no me seas tan extremista”, sentenció.

“Si no estás cómoda lo mejor es que te vayas”, le invitó el catalán. “Me voy en la pausa, porque no me voy a levantar delante de las cámaras como si me echaras porque hubiera robado una camiseta en el mercado”, saltó al instante.

Esas palabras no sentaron bien a Vázquez: “Pero cómo se puede ser tan tramposa y decirme que yo te echo como si hubieses robado en el mercado una camiseta tratando de ponerme en mi contra a la gente de tu etnia. No pensaba que fueras así. Es alucinante lo que estamos viviendo”.

Tras esas palabras, la gala se fue a publicidad. A su vuelta, y sin Salazar en el plató, el periodista afirmó que en ningún momento logró entender sus acusaciones y que fue “un momento complicado”.