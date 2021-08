Hacía mucho tiempo que no me sentía tan discriminada por ser gitana en ningún negocio. Jueves por la mañana. Mi hermana me regala por sorpresa un bono de peluquería en una afamada peluquería de Puerto Banús. Vamos las dos, ella paga y yo me quedo. Yo pensaba que iba a la playa.

“La peluquera dice que está bien. Ella nos dice que ahora me lava la cabeza y se quita. No se quita. Decido marcharme antes de que la discusión llegue a mayores. Al salir a la calle, al sol, mi pelo estaba verde flúor”, ha publicado.

Ojalá se comparta tanto te haga entender que hay voces morenas que tienen voz. Además de educación. Lo que tú no has tenido. #antigitanismo

“Puede que tus clientas tengan más bolsos de marca que yo. Y una piel más clara. Pero no más educación. Jamás he hablado mal de ningún negocio en público. Sé el esfuerzo que hay detrás. Pero esta vez me puede las ganas de que me escuches. Y TE HAS NEGADO”, ha concluido.

La historia ha conseguido viralizarse con más de 15.000 likes y Cabrillana ha recibido infinidad de muestras de apoyo y comentarios que denuncian el trato del comercio.