La mala reputación del último clásico

Al poco tiempo me lo crucé en un hotel cerca de Lisboa y crucé unas tímidas palabras con él, y luego me lo he cruzado más de una vez por las calles de San Sebastián que eligió como residencia habitual. Nuestro duque, “Feo, Fuerte y Formal”, sube el nivel de elegancia de la capital guipuzcoana a diario.

Una primavera de hace ya más de 25 años murió súbitamente uno de mis mejores amigos, sino el mejor. Con él compartía el gusto por la estética de los años 50, el cine clásico, Casablanca... y el buen rock and roll. Su hermana me regaló uno de los discos que tanto nos hizo bailar y cantar juntos. Ironías del destino, ese disco se llamaba ”Morir en primavera″. El grupo era Loquillo y los Trogloditas. Lo guardo como oro en paño.

Reivindicar a Bing Crosby, Montand o Trenet en aquella época del technopop, versionar a Brassens con aires de chulería y pose desafiante, o marcarse un dúo con Johnny Hallyday, rey de los horteras, son sólo algunas de las exquisitas provocaciones del gran padrino del rock and roll ibérico. Hoy el Loco es toda una institución. No es casual. Él lo prometió: ”Envejecer sentado al piano de algún club,Conservar ese brillo salvaje en los ojos, Entretener con un digno “savoir faire” nada más, Dejar cantar al corazón...″ toda una declaración de intenciones y todo un programa que sigue cumpliendo hoy.

A mucha gente no le gusta su música ni su personaje, ni su persona, ni sus ambiciones o veleidades poéticas. Demasiado comercial para unos, demasiado chulo o nostálgico para otros. Pero qué más da, alguien dijo que tener enemigos es síntoma de buena salud y de una vida plena. No se puede caer bien a todo el mundo. Muchos quisieron darle por amortizado, o por muerto artísticamente en demasiadas ocasiones. Pero siempre resucita con un puñado de canciones directas de impecable factura. Un artista fiel a sí mismo pero en constante reinvención, una paradoja no tan habitual. No es ningún guardián de las esencias ni de ninguna ortodoxia, es simplemente un clásico. Nada más, pero nada menos que un clásico. Y él, lo sabe...

En efecto, se vuelve a Loquillo, como se vuelve a lo básico, y es que nuestra vida se fue ensuciando al ritmo de su rock and roll, su rock suave, felino y animal. Y en estos tiempos líquidos e insustanciales, de apariencias y conveniencias, un poco de autenticidad de vez en cuando no viene mal y resitúa a más de uno. Y aunque nos caigan años y alguien diga lo contrario, una pequeña dosis de rock and roll nos sienta bien a casi todos.