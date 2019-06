'La Manada': 7 preguntas y respuestas sobre el caso que se zanja hoy

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

La Fiscalía defiende una ampliación de la condena a 18 años, ya que entiende que se trata de un delito de “agresión sexual” y no de abuso . Se basa en que “hubo intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima”. Además, añade que “no es admisible forzar el Derecho hasta extremos de exigir de las víctimas tengan acciones heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores”. Piden también 10 años de libertad vigilada e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y prohibición de acercamiento a la víctima durante 20 años.

Todas las partes del juicio presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía, la acusación particular (que representa a la víctima) y las acusaciones populares ( Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona ) solicitan en el mismo que se condene por agresión sexual y no por abuso, lo que supondría una elevación considerable de la pena. La defensa de los acusados, por su parte, argumentará a favor de la absolución.

Marcos del Mazo via Getty Images

Marcos del Mazo via Getty Images

Coinciden con esta postura la acusación popular y la particular. El Ayuntamiento de Pamplona considera que “se produjo violencia física sobre la víctima tanto en la conducción al lugar como en la forma de acometer los diversos actos de contenido sexual”.

La defensa de los cinco acusados va a reclamar la absolución basándose en los argumentos del voto particular que dictó en la primera sentencia Ricardo González, que sostenía que habría que absolverlos porque no han cometido ningún delito sexual. González concluyó que no percibía en las imágenes grabadas “atisbo alguno de oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia, negativa, incomodidad, sufrimiento, dolor, miedo, descontento, desconcierto o cualquier otro sentimiento similar”.

¿Dónde ha estado la polémica?

La polémica del caso de ‘La Manada’ ha sido por la tipificación de los delitos de abuso y agresión sexual. Para que ocurra este último, según la ley, debe haber intimidación y/o violencia. Pero en la sentencia de la Audiencia de Navarra se dio por probado que, aunque se practicaron actos vejatorios sin consentimiento de la víctima, no hubo “ningún gesto que acredite una acción intimidatoria”.

La tipificación de estos delitos en el Código Penal lleva a que pueda haber cierta ambigüedad a la hora de interpretarlo. Por eso, la mayoría de magistrados no consideraron que hubiese intimidación, excepto uno de los votos particulares que sí pidió condena por agresión sexual.

Otra de las polémicas es que una de las pruebas que tomó en consideración el juez fue un informe de la actividad de la denunciante en redes sociales llevado a cabo por unos detectives privados que habían contratado las defensas para vigilarla después del suceso. Esta decisión provocó gran consternación y las feministas comenzaron a movilizarse y denunciaron el hecho de que se culpase a la víctima por haber hecho vida normal.