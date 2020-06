La manipulación del patriota ¡antipatriota!

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Un hombre envuelto en una bandera de española y con una máscara con la enseña nacional.

Se les llena la boca, especialmente a la derecha. Patriota yo, antipatriota tú . En un país en el que hasta que no ganó la Roja el Mundial de fútbol de 2010, no existía un sentimiento transversal de patria, capaz de unir a su ciudadanía, el PP y Vox tratan de apropiarse de un concepto que confunden con su españolismo, un nacionalismo más. Les explota cada vez que la patria se les escapa por lo labios. Pasamos del ¡España, España! de los 90 contra los gobiernos de la izquierda a la patria es nuestra, sin detenernos ni un segundo a reflexionar sobre la manipulación de la jugada, común a todos los populismos, empezando por Trump.

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images El líder de Vox, Santiago Abascal (en el centro), junto a la cúpula de su partido durante una protesta contra el Gobierno.

Hace siglos que se maneja el concepto patria, desde la Grecia antigua. Pero vayamos a algo mucho más reciente. Maurizio Viroli, un destacado profesor italiano de Princeton y otras universidades de renombre, escribió hace dos o tres años el ensayo Por amor a la patria, donde establecía las enormes diferencias entre patriotismo y nacionalismo y trataba de demostrar que es posible “amar a tu país racionalmente sin caer en el nacionalismo”. Un patriota pone lo público por encima de lo privado, defiende a sus conciudadanos y las mejoras para estos en sanidad, educación, mejores residencias para dependientes y ancianos. Patriotismo es comprometerse con la defensa de las libertades y de los derechos de las personas. El gobernante patriota persigue el fraude fiscal... Se entiende ¿no?

Un nacionalista -los españolistas son nacionalistas- se centra en potenciar el idioma, homogeneizar en la enseñanza de ese idioma, primar una cultura sobre las otras. “Y poner muchas banderas en todas las ventanas de su casa, llevar al perro con collar de su bandera y, en los últimos tiempos, alardear con la mascarilla del color de ‘su’ bandera, al tiempo que golpean cacerolas por la tarde, mientras por la mañana estudian como defraudar a Hacienda en su declaración de patrimonio o en a de la renta”, puntualiza un ideológo histórico de los socialistas, quien recuerda que “durante la Transición, no se hablaba de la patria, se hablaba de España y de anti-español, que es de lo que nos acusaban desde la derecha, la de UCD y la ultramontana del PP. ‘¡España!’, se les llenaba la boca”.

Es en la etapa de Zapatero cuando el término antipatriota se recupera por el PP, entra en sus argumentarios con su significado de mal español. “Además de acusarlos de ser cómplices de los asesinos de ETA y de corrupción, la derecha redescubrió el término patria y ya no se apeó de él. Pero ha sido ahora, con Trump, Putin, Bolsonaro -quien pueda que este verano se lea Cómo mueren las democracias, el ensayo de Stanley Levitsky y Daniel Ziblatt que ya arrasaba antes de la pandemia- cuando ha regresado al barro político en España también. Lo que nos está pasando en la era de los políticos populistas, mediocres y de las redes es lo de “America first” que alardea Trump. “España first es de Vox, y le sigue el PP. Y con la ciudadanía detrás”, comenta un politólogo, quien no tarda en remarcar que en el caso español, además, a falta de grandes ideólogos en las filas de la derecha, o se tira de los Steve Bannon o se tira de los periodistas del ramo, que desde la era Aznar han sido los implantadores de “alguna idea” que luego vestía FAES.