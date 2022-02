La mascarilla

-Luego vamos a jugar al fútbol al parque. Yo iba por la Fuente del Berro cuando era joven, nada más llegar a Madrid. Verás qué bien pinta Mezquita Gullón, mi paisano; conoce como ninguno el color de la tierra. Tenemos que ir más por Zamora, aunque ya no estén los abuelos. Quiero que te sientas bien en tu

sitio, cariño. Porque Madrid está bien, ya lo creo —y le acarició la nuca— pero no es nuestro lugar. No es lo mismo que jugar junto al Duero a la sombra de un fresno, no me compares, escuchar el reloj del cuco y ver como madura la cebada.