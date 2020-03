La matización de Paula Echevarría tras desvelar qué ha hecho para luchar contra el coronavirus

La actriz Paula Echevarría ha recibido críticas en las redes sociales tras compartir unos vídeos en Instagram en los que un profesional relataba que le había hecho un tratamiento de vitamina C y ozono para luchar contra el coronavirus.

“Nos afecta fundamentalmente para resistir cualquier tipo de infección. La vitamina C no evita ningún tipo de contagio pero sí mejora la capacidad de respuesta”, aseguraba el doctor Vicente Beltrán en esos vídeos.

Poco después, Echevarría intervenía para puntializar: “No evita el contagio pero en el caso de que sucediera, yo que soy una exfumadora y sí que he tenido neumonía, además de alergia asmática por lo que me podría afectar mogollón. Con esto evitamos que la afección sea mayor”.

Pese a esa matización, la actriz no ha evitado que algunos usuarios hayan cargado contra ella con fuerza.

“Lo que podría hacer es no publicar que ella -que sé que lo puede pagar desde luego- pero no publicar que vas a prepararte por si te contagias, porque hay mucha gente que no puede y está en pánico por la calle. Qué falta de sensibilidad tenéis a veces, de verdad, es increíble. Hasta en una situación como esta, hazlo y cállate, ten un poco de empatía con todos los demás”, ha escrito una de sus seguidoras en Instagram.

En el mismo sentido, otro escribía: “Una preguntita, Pau, el tratamiento de vitamina C, ¿cómo se lo pido a mi médico de sanidad pública? ¿O como siempre es un tratamiento exclusivo?,