La mayor polémica de Maroto como ministra: dijo que la erupción en La Palma era un "espectáculo maravilloso"

Europa Press News via Getty Images

Aunque su perfil no se barajó en los primeros días, cabe recordar que en 2021 ya fue postulada para ser la vicepresidenta económica de Gabilondo en el caso de que el PSOE alcanzara el poder en la Comunidad de Madrid. El estrepitoso fracaso en las urnas - el candidato socialista fue tercero por detrás de Ayuso y Mónica García - abortó el salto a la política madrileña que ahora, un año después, parece definitivo.

“No estamos para bromas”

Unas palabras que rápidamente fueron censuradas por el PP y los partidos canarios. ”¿Alguien me puede confirmar que la ministra ha dicho esto mientras cientos de personas pierden todo lo que tienen?”, dijo en Twitter el entonces número 2 del PP Teodoro García-Egea. “Cuando hay 10.000 personas desalojadas, 100 casas destruidas, campos y fincas, animales y todo lo que tenías, esto no es un ‘espectáculo maravilloso’, ni es ‘emocionante vivirlo’. Es una tragedia. Un poco de sensibilidad a todos, no estamos para bromas los canarios”, dijo por su parte la diputada Ana Oramas.