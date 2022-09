La mayoría de barones socialistas se suma a la tómbola fiscal: esto han anunciado

Europa Press News via Getty Images

Los barones socialistas entran de lleno en la guerra fiscal abierta por el PP. Varios presidentes autonómicos del PSOE han anunciado en estos últimos días bajadas de impuestos para contrarrestar el efecto generado por las comunidades del PP al acentuar la competencia fiscal entre regiones. Y todo pese al descontento de Moncloa, que rechazó de pleno la “espiral” de bajadas fiscales y las “bajadas masivas” de impuestos. “Cada vez que hablamos de rebajar impuestos está el debate de qué recortar. Y este Gobierno no quiere recortar derechos y prestaciones”, afirmó Isabel Rodríguez, la portavoz del gabinete, tras el Consejo de Ministros.

En Moncloa ha disgustado especialmente la maniobra de Ximo Puig de anunciar una importante rebaja fiscal en la Comunidad Valenciana. De hecho, según publica este jueves El País , el Gobierno intentó hasta el último momento que no se produjera y la propia ministra María Jesús Montero llamó al consejero de Hacienda para decirle que su decisión rompía el discurso oficial del PSOE.

No ha gustado, sobre todo, la deflactación del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros, aunque Puig no utilizara este término en ningún momento. El Gobierno cree que esta decisión coincide con la propuesta de Feijóo de hacer lo mismo a nivel nacional con las rentas por debajo de los 40.000 euros. De hecho, tras el paquete de medidas fiscales anunciadas este jueves por el Gobierno, Montero se ha apresurado a decir que su rebaja en el IRPF a las rentas más bajas no es una deflactación “sino una ampliación de la reducción que hasta ahora existía para las rentas inferiores a los 18.000 euros y que ahora beneficiará a todos los que ganen por debajo de 21.000 euros”.