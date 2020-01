La melena masculina, en peligro de extinción

La desaparición de los melenudos

El feminismo no deja de insistir en que hay que feminizar la sociedad y no puedo estar más de acuerdo. Eso sí, las grandes cuestiones han eclipsado los pequeños detalles. Me refiero al pelo. El pelo largo se asocia a la mujer, un absurdo mandato de género que se debe cambiar o al menos abordar. Muchas mujeres llevan el pelo corto, pero ¿qué pasa con los hombres de pelo largo? La melena era algo frecuente en mi adolescencia y la media melena no era infrecuente en la generación de mis padres. Últimamente me fijo en el pelo del alumnado y apenas he tenido chicos con melenas en mis últimos años como docente. Cada curso puedo tener alrededor de doscientos estudiantes, de los cuales aproximadamente la mitad son varones. He contado cero alumnos (a veces uno, casi nunca dos) de cien con el pelo largo. A mí me parece anómalo. Peor aún, me parece profundamente reaccionario.