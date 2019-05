La mentira de la prevención de adicciones

Un secreto a voces

Todos los planes sobre drogas afirman que su principal objetivo es la prevención pero no es verdad. A no ser que se considere la prevención como un objetivo a largo plazo como el “bienestar social” o “la igualdad”, en cuyo caso habría que calificarlo de retórico, o que se meta en el mismo saco que la asistencia y la lucha contra el narcotráfico, en cuyo caso habría que calificarlo de tramposo.

El PNSD, un plan de asistencia y control

Como ha señalado Domingo Comas, el divorcio entre los objetivos de la política de prevención y la práctica tiene una fecha señalada en la pequeña historia de la prevención en nuestro país. Tras el Debate del Estado de la Nación de 1984, el Parlamento solicitó al Gobierno un plan de prevención y reinserción, pero lo que al año siguiente éste le entregó fue un plan basado en la asistencia y el control, sin tan siquiera explicar por qué se había alterado el orden de los elementos y, con ello, las prioridades. Los ministerios que se hicieron cargo de desarrollar los contenidos principales fueron los de Sanidad e Interior, mientras que el ministerio de Educación se mantuvo prácticamente al margen. Desde entonces se ha venido argumentando públicamente que lo esencial es la prevención, pero los recursos se han seguido destinando a la asistencia y a la lucha contra el narcotráfico.

No se trata de culpar a ningún partido político en particular, en todo caso habría que culpar a los que han gobernado por no haber desarrollado un plan de prevención, y a los que no han gobernado, por su falta de interés. Busquen en los programas de los partidos que se presentan a las elecciones a ver qué encuentran.

Actualmente hay un aspecto particularmente preocupante desde el punto de vista de la prevención y también de la asistencia: Los problemas derivados del mal uso de las nuevas tecnologías con “pantallas” como los móviles, tabletas, videojuegos, etc.

Al contrario que en los casos de adicciones a drogas, al juego o al alcohol, en los que la mayoría de las personas manifiestan no tener ningún problema hasta que es tarde, en el caso de las “pantallas”, mucha gente reconoce tener mas dependencia de lo que desearía. En la actualidad el 21% de menores de entre 14 y 18 años usa de manera abusiva las tecnologías de la información y la comunicación según la macroencuesta ESTUDES. A pesar de esta evidencia no existe una respuesta asistencial ni preventiva adecuada.

Servicios normales para población normal

Una de las razones es que, como las adicciones a drogas son un factor de riesgo de exclusión, los servicios de adicciones se han identificando con población vulnerable, mientras que los usuarios de nuevas tecnologías son población integrada. Al sistema de adicciones no van a llegar los jóvenes consumidores problemáticos de tecnología mientras los identifiquen con centros para alcohólicos y drogodependientes veteranos, y al sistema general de salud tampoco, porque no está preparado para atenderlos, salvo que se trate de casos agudos o graves relacionados con enfermedad mental. Otra razón es el abandono en que han caído las políticas de prevención en nuestro país.