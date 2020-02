La Mesa del Congreso da el visto bueno a publicar los reconocimientos a 'Billy El Niño' pero no su "hoja de servicios"

Hoy nos hemos equivocado en la junta de portavoces y no hay excusa que valga. Las víctimas del torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. Por suerte podemos rectificar. Mis disculpas avergonzadas a las víctimas https://t.co/FsqmDbXdJ7