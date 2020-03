La ministra de Hacienda pide a las empresas que faciliten el teletrabajo

🔴Directo | @mjmonteroc : "Ahora mismo no hay que revisar la previsión de crecimiento. Todo dependerá de la duración de la epidemia" https://t.co/Jj4XNJuj3f https://t.co/cErdJfFqvJ

“Ayer vivimos una volatilidad en los mercados, pero la Bolsa es transitoria, hoy puede volver a subir y también puede volver a haber fluctuaciones”, ha expresado.

“Esperamos que la Comisión Europea armonice ciertas políticas para evitar una caída abrupta y acataremos en función dela información disponible”.

Montero ha asegurado que desde el Gobierno se está monotorizando la situación y que el Ejecutivo está alerta “en todo momento.

“Las caídas en las Bolsas no harán que se rebaje la previsión de crecimiento económico en España”, ha advertido, pese a reconocer que el turismo será previsiblemente quien más sufra las consecuencias de esta crisis.

Sin entrar en valoraciones concretas sobre las medidas que el Gobierno está preparando a través de su anunciado “plan de choque”, Montero ha asegurado que se facilitará el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas, se paliará la demora de las materias primas necesarias en la producción para que no provoquen una caída del empleo y se adaptará la normativa labora para que el cesde temporal de la actividad no suponga una pérdida de las prestaciones. l en la qe puede haber un paréntesis de la actividad y que no suponga una perdida de las prestaciones.

“Debemos adaptarnos a las circunstancias que marque la epidemia, ha recalcado”.