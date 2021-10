La mirada de Sánchez al oír a un periodista lo dice todo: luego tuerce el gesto y le corrige

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió hace un mes en una entrevista con El País que los consumidores “con un consumo medio” a final de 2021 pagarán una cuantía por la electricidad “semejante” a la de 2018.

En referencia a esta promesa, un periodista le ha querido preguntar hoy en una rueda de prensa en Moncloa si mantiene esta promesa y la forma de comenzar su pregunta ha hecho que el presidente del Gobierno decida cortarle para aclararlo.

“Quería seguir con estos dos temas. El primero, puesto que le parece tan estupendo el resultado en materia de…”, comenzaba a exponer el periodista. Apenas había acabado la frase cuando Sánchez le cortó para matizar su afirmación.

“Yo no he dicho que me parezca tan estupendo, le corrijo, yo he dicho que es un avance. Ahora si usted lo califica como estupendo… yo no he dicho eso”, concretó el presidente. “No, me refiero…”, dijo el periodista tratando de exponer su cuestión.

“La pregunta es muy sencilla, mantiene usted la promesa de que los españoles pagarán lo mismo este año que el año pasado”, preguntó finalmente. “2018, promedio, descontada la inflación”, concretó Sánchez. “Sí, esa propuesta la tienen, ese es el compromiso”, concluye Sánchez afirmando con la cabeza.