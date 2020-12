La miseria de los impacientes

Aunque esto es aplicable a cualquier democracia, puedo decir acertando que hoy España necesita pensar, pensar políticamente. Y no diré que ahora más que nunca, sino más bien ahora como siempre. Y cuando hablo de pensar no lo hago reclamando que sean asumidos solemnemente discursos más o menos organizados ideológicamente, basados en conectar infantil y perezosamente puntos guía sobre un papel pautado: esa triste asunción es a la que a mí me gusta llamar coloquialmente inteligencia panfletaria, es decir, la pitanza discursiva que políticos e ideólogos a izquierda y derecha desparraman en dos tipos de raciones: halagos para aquellos a los que quieren timar, e irónicas y furibundas invectivas contra aquellos a los que quieren hacer desaparecer. Y como semejante alimento no va al estómago ni a la cabeza, sino al corazón, las personas terminan por acartonarse y exaltarse demasiado, dejando a un lado la importante tarea de ser pacientes para pensar mejor.

Igual que el niño comienza dibujando esquemáticamente, sintetizando formas complejas sin variar tampoco los tonos de los colores, sin alcanzar volumen, profundidad, etc., el pensamiento ha de iniciarse, inevitablemente, por esa vía que es la torpe e ingenua imitación. Pero el tiempo pasa y el niño va viendo mundo y vida, cosas a su alrededor que no entiende y en las que no había reparado con anterioridad, y así la inteligencia y sensibilidad personal van exigiendo herramientas comprensivas que sean decididamente útiles: hemos de pertrecharnos bien para poder existir, no solo en el mundo, sino en la realidad. Y para este avituallamiento se dan, esencialmente, dos vías de distinta naturaleza: sumirse despreocupadamente en las mieles de la tumultuosa inteligencia panfletaria (que es veloz, temperamental y ruidosa), u optar por la reflexión crítica (que es lenta, más bien templada y casi siempre silente). ¿Dónde encontrar, si es lo que queremos hacer, elementos fiables para la reflexión crítica y salir así del corralito ideológico al que nos vemos empujados por tanta mediocridad?