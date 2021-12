La muerte de la viuda de Pinochet agita el cierre de la campaña electoral en Chile

Luis Hidalgo via AP

Luis Hidalgo via AP Un hombre con bandera antifascista y camiseta diabólica de Lucia Hiriart, en una protesta ayer, en Santiago de Chile.

via Associated Press Lucia Hiriart, retratada en 2007 en Santiago de Chile.

Pese a que el diputado y exlíder estudiantil pidió a sus simpatizantes no celebrar su muerte, el público cada cierto tiempo coreaba consignas como “La vieja se murió” o “El que no salte es Pinochet”.

“Chile no será marxista”

Al otro lado de ciudad, en el barrio acomodado de Las Condes, el abogado ultracatólico y padre de nueve hijos no mencionó a Hiriart en su discurso, pero dijo previamente a la radio local ADN que no asistirá a su funeral porque “no es cercano a la familia Pinochet” y porque no quiere “hacer un hecho político de esto”.

“Boric no es una mala persona, pero tiene malas ideas y malas compañías (...) Chile no será jamás un partido marxista y comunista”, clamó ante sus miles de seguidores.

Kast, quien quedó primero con el 27,8 % de los sufragios, a solo un par de puntos de Boric, defiende los valores de la derecha tradicional (patria, familia y orden) e insiste en que el neoliberalismo instalado durante la dictadura militar (1973-1990) y profundizado en la transición es el único modelo que crea riqueza.

Ondeando una bandera chilena, Lucy Hurtado, de 54 años, aseguró haber ido al ido al cierre de campaña de Kast porque “se necesita un un país libre para poder trabajar y progresar, para parar la violencia” y porque quiere “parar el comunismo”: “El riesgo es que los comunistas cuando llegan al poder no lo sueltan”, expresó a Efe.

A su lado, la joven reconoció a Efe que tiene diferencias con el ultraderechista, sobre todo en lo relacionado con los derechos reproductivos y sexuales, pero indicó que “le da seguridad” y que confía en que “respetará el Parlamento”.

El ganador del domingo, que sustituirá en marzo al derechista Sebastián Piñera, tendrá la titánica tarea de encauzar un país que aún no se recupera de las heridas que causó el estallido social, con un Parlamento fragmentado y la redacción de una nueva Constitución en marcha.